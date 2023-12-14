Hatmi çiçeği zararlı mı

Hatmi çiçeği, eski zamanlardan bu yana şifalı bir bitki olarak kullanılıyor. Ancak nerelerde ve nasıl kullanıldığı birçoklarımızca merak ediliyor. En çok bitki çayı formunda görülen hatmi çiçeği, soğuk algınlığı, öksürük ve gribe karşı koruyucu olarak tercih edilir. Özellikle kış aylarında kuru öksürüğe karşı fayda sağlar. Vücut direncini artırmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için tüketilen bitki çayları arasında yer alır. Vücudu rahatlatan ve sakinleştirici özelliği de kullanımını artıran nedenlerdendir.

Bitkisel takviyeler

Hatmi çiçeği, bitkisel takviye şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Kullanımı kişiye göre değişebilir. Bu yüzden takviyeyi almadan önce mutlaka uzman doktordan görüş almanız gerekmektedir.

Çay

Hatmi çiçeği, öksürüğü kesmeye yardımcı olması sebebiyle özellikle solunum hastalıklarına karşı çay olarak tüketilebilir.

Merhem

Toplanıp kurutulan hatmi çiçeğinin köklerinin ılık su ile karıştırılarak merhem haline getirilir. Cilt lekelerini önlemede kullanılan hatmi çiçeği merhemi, cildi yeniler ve hücre oluşumunu desteklemeye yardımcı olur.

HATMİ ÇİÇEĞİ NASIL ÇAYI DEMLENİR?

Kurutularak elde edilen hatmi çiçeği çayı, kaynamış suya atılır ve 5 dakika demlendikten sonra süzülüp içilebilir. Dilerseniz içerisine bal ilave edebilirsiniz. Hatmi çiçeği çayını günde iki kez olacak şekilde tüketebilirsiniz.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Hatmi çiçeği, solunum yolları hastalıkları, sindirim sistemi problemleri ve bağışık sistemini güçlendirmeye kadar birçok alanda fayda sağlar. Hatmi çiçeği, düzenli bir şekilde her gün tüketilirse 3 ya da 4 gün içinde etkisini gösterebilir. Her bitki türünde olduğu gibi uzun süreli tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Gün içerisinde 1 ya da 2 defa hatmi çiçeği çayı içilebilir.

ZARARLI MIDIR?

Hatmi çiçeğinin bilinen ciddi bir zararı yoktur fakat tüketmeden önce mutlaka uzman doktordan görüş almanız gerekebilir. Her bitki çayında olduğu gibi hatmi çiçeğinin aşırı tüketimi durumunda riskleri bulunmaktadır. Aşırı tüketimi durumunda oluşabilecek zararları şu şekilde sıralanabilir:

Hamilelik döneminde olan kadınların tüketmemesi önerilir.

Diyabet hastaları, düşük kan şekerine neden olabilir.

Alerjik reaksiyon oluşturabilir.

Kronik rahatsızlığı olup ilaç kullanan kişiler, tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalı.



