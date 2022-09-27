27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • 50 kilo veren kadının sırrı ortaya çıktı. İşte mucize diyet

50 kilo veren kadının sırrı ortaya çıktı. İşte mucize diyet

Eskişehir'de yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Öykü Özdemir, doğru beslenmeyi öğrenerek kısa sürede 50 kilo verdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayda Erken, 22 yaşındaki Öykü’nün zayıflama sürecini anlattı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 15:56
Takip Et

İşte mucize diyet. 50 kilo veren kadının sırrı ortaya çıktı

50 kilo veren kadının sırrı ortaya çıktı. İşte mucize diyet
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde kendisine zayıflamak için gelen Öykü Özdemir’in 117 kilo olduğunu anlatan Diyetisten Erken, “Öykü, yalnızca doğru beslenmeyi öğrenerek 50 kilo verdi” ifadelerini kullandı.

Öykü’nün beslenmesinde çok fazla yanlış olduğunu öncelikle bir beslenme düzeni olmadığını, çok fazla karbonhidratlı yiyecekler, fast food ve abur cubur tükettiğini anlatan Erken, şunları ifade etti:

“Öykü’ye her şeyden önce ‘diyet’ in yasak demek olmadığını, beslenmede düzenin, az ve sık yemenin önemini ve her şeyden önce kahvaltının önemini anlattım. Böylece sabah kahvaltısını ve ara öğünleri yaptı, hayatına yürüyüşü kattı. Öykü en önemlisi hayır demeyi öğrendi. Yaş itibarı ile kolay kilo verebildi, kilo nedeniyle yaşadığı başka sağlık sorunları da vardı, duygusal açlık sorunu vardı, hayır diyemiyordu. Tüm bu sorunları aştı ve şimdi çok daha rahat ve sağlıklı bir genç kız.”

DAHA SAĞLIKLI VE MUTLU

Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Öykü Özdemir; 22 yaşında ve çocukluğundan beri kilolu olduğunu, en yüksek 117 kiloya çıktığında artık zayıflaması gerektiğine karar verdiğini anlattı. Öykü Özdemir zayıflama sürecini şöyle özetledi:

“Diyetisyenim Ayda hanıma geldiğimde kilo verme konusunda kararlıydım, onun söylediklerini uygulayarak ve doğru beslenerek 50 kilo verdim, bu beni psikolojik açıdan çok çok olumlu etkiledi. Fazla kilolarım nedeniyle pek çok sağlık sorunu yaşıyordum, sosyalleşmede sorunlar yaşıyordum. Şimdi kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum.”

Hedefinin 58 kiloya düşmek olduğunu belirten Öykü Özdemir, Diyetisyeni Ayda Erken’e minnet duyduğunu söyledi.

NASIL BİR BESLENME OLMALI

Öykü Özdemir’in beslenmesinde nelere dikkat ettiğini ise Diyetisyen Ayda Erken şöyle anlattı:

“Öykü’ye herkesin evinde olan, evinde yapılan yemeklerle nasıl beslenmesi gerektiğini anlattım. Besinleri 4 ana gruba ayırıyoruz; tahıl, sebze, protein ve süt grubu. Bunlardan orantılı tüketmek gerekiyor, örneğin kahvaltıda; yağsız bir peynir, yumurta, domates, salatalık yeşillik ve mutlaka ekmek tüketilebilmeli, biz ekmeği tamamen kestirmedik yalnızca porsiyonu anlattık, ne kadar yemesi gerektiğini anlattık, bu miktar yaşa-kiloya göre değiştiği için bir standart beslenme formülü yok. Yemeklerin yanında mutlaka bir salata ve yoğurt yemesi gerektiğini, ara öğünlerde biraz çiğ kuruyemiş meyve veya yoğurt yemesi gerektiğini ve uyumadan en az 3 saat önce beslenmeyi bırakması gerektiğini anlattık.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
2
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
3
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
5
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
6
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
7
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.