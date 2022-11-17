İşte şeker oranı düşük o meyveler

Bolca tüketilen meyvelerin şeker içeriği düşük olanları şöyle:
ÇİLEK
1 kase çilekte 7 gram şeker bulunur. Bu miktarda çilekle günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayabilirsiniz.
BÖĞÜRTLEN
Kase başına yaklaşık 7 gram şeker bulunur. Böğürtlen aynı zamanda çok zengin bir lif kaynağı…
KİVİ
Her bir kivide yaklaşık 6 gram şeker bulunur.
GREYFURT
Orta boy bir greyfurtun yarısında 9 gram şeker bulunmaktadır.
AVOKADO
Olgun bir avokadoda yalnızca 1 gram şeker bulunur.
LİMON
Tadının ekşiliğinden de belli olduğu üzere limon şeker açısından oldukça düşük, C vitamini açısından ise zengin meyve. Limon da 1 gram şeker bulunuyor.
AHUDUDU
Bir kase ahudududa 1 çay kaşığı kadar şeker bulunuyor.
KARPUZ
Bir kase dilimlenmiş karpuzda yaklaşık 10 gram şeker bulunur.
PORTAKAL
Orta boy bir portakal 70 kaloridir ve 12 gram kadar şeker bulunur.
ŞEFTALİ
Şeftalide 13 gramdan daha az şeker var…
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