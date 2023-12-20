İşte söğüt ağacının çok az bilinen yararları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
İşte söğüt ağacının çok az bilinen yararları
Bazı ağaçların dalları ve yaprakları doğal şifa kaynağıdır. Söğüt ağacı da öyle...

Söğüt ağacının 250 çeşidi bulunuyor. Ülkemizdeki türü, Ak söğüt. 100 yıl yaşayabiliyor. 30 metreyi aşan boya erişebiliyor. Salkım söğüt dere ve göl kenarlarında sarkan dalları ile gözlere bayram ettiriyor...

Kozmetik sanayinin ana maddelerinden biri olan Söğüt ağacını Mısırlılar ve Smerliler çiğneyerek ağrılarını gidermiş...

Kabuğunda bulunan salisik asit pek çok ilaç içeriğinde var.

1899 yılında aspirin olarak kullanılmış bir ağaç türü. İşte bilinmeyen diğer yararları:

Çayı ishali kesiyor.
İştah açıyor.
Bağırsakları temizliyor.
Stresi azaltıyor
Kanı sulandırıyor.
Kireçlenmeyi önlüyor.

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