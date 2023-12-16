Dişe iyi gelen mucize ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Dişe iyi gelen mucize ot ortaya çıktı
Diş eti iltihaplarını gideren ve diş etlerini kuvvetlendiren kaşık otu dikkat çekti.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Diş eti iltihaplarını gideren ve diş etlerini kuvvetlendiren kaşık otu dikkatlerden kaçmadı.

KAŞIK OTU NEDİR?

Turpgiller familyasından; Mart'tan Temmuz'a kadar beyaz çiçekler açan, güzel yeşil renkli bitkidir. Hardala benzer. Lezzeti acı, kokusu keskindir. Yaprakları etli, kenarları kaşık gibi içeri doğru kıvrıktır.

Taze yapraklarında acı ve yakıcı bir esans vardır. Yaprakları ve kökü kullanılır. Taze iken kullanılır.

KAŞIK OTUNUN FAYDALARI

-Skorbütte ve sıracada faydalıdır.

-Diş eti iltihaplarını giderir.

-Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Bitki C Vitamini içerdiğinden, bir zamanlar iskorbüt tedavisi olarak şifalı bitkiler olarak kullanılmıştır. Uçucu yağ felçli ve romatizmal vakalarda faydalıdır.

-Dışarıdan uygulandığında bitkinin ezilmiş yaprakları topikal olarak ülserleri iyileştirmek için uygulanır.

-Kanama yaralarını hafifletmek veya durdurmak için uygulanabilir.

-Yapraklarından çıkarılan meyve suyunun kullanılması, ciltteki lekelerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

- Sivilceleri ve lekeleri tedavi etmek için cilde topikal olarak meyve suyu da uygulanabilir.

KAŞIK OTU NASIL KULLANILIR?

Kaşık otu yaprakları çiğ olarak tüketilebilir. Acrid bir katran aroması, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle salatalara küçük miktarlarda eklenebilir.

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