Merkez Bankası 'dolar yükselecek' dedi: İşte yıl sonu tahmini

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.



AA'da yer alan habere göre, geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı enflasyon artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 67,78 oldu. Eylül anketinde enflasyon beklentisi 67,73 seviyesindeydi.



12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise, yüzde 37,34 oldu. Eylül ayına ilişkin ankette bu beklenti yüzde 36,74 olarak belirlenmişti. 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye yükseldi.



DOLAR KURUNDA DA ARTIŞ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.



Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.



POLİTİKA FAİZİ CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 11,22

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düştü.



TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.



BÜYÜK BANKALARIN TAHMİNLERİNE YER VERİLMEDİ

Öte yandan Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ise TCMB’nin bu yılki revizyonunda, aralarında bazı büyük bankaların da bulunduğu ekonomistlere tahmin listesinde yer verilmedi.



Söz konusu revizyon sonrası, çıkışlar ve yeni eklenen katılımcılarla yanıt alınan kurum sayısı 40 oldu. Geçen sene Eylül ayında anketin katılımcı sayısı 54’tü.



Böylelikle daha önce Beklenti Anketi ismiyle yapılan araştırmanın katılımcı sayısındaki düşüş eğilimi sürmüş oldu. 2013’te TCMB’nin sorularına yanıt veren kişi sayısı 95’i bulmuştu.

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