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İstiklal caddesindeki patlayıcının niteliği belli oldu

EGM paylaştı. Kriminal Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının türünü TNT olarak açıkladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:08
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İstiklal caddesinde 6 kişinin ölümüne neden olan patlayıcının niteliği belli oldu

İstiklal caddesindeki patlayıcının niteliği belli oldu
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

Kriminal Daire Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'mızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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