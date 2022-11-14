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  • Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı

Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı

Patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Yağmur Uçar’ın oyuncu Nurettin Uçar’ın kızı olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:56
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası oyuncu Nurettin Uçar çıktı

Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
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Beyoğlu'nda yaşanan patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. 15 yaşında patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın babasının da oyuncu olduğu öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar’ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

NURETTİN UÇAR HANGİ YAPIMDA ROL ALDI

Nurettin Uçar'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı Türk dizisinde oynadığı belirtildi.

BABA NURETTİN UÇAR PAYLAŞIM YAPTI

Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden oyuncu baba Nurettin Uçar henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızının fotoğrafını paylaşarak "Kabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" dedi.

(Kaynak: İHA)

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Yusuf
14.11.2022 11:27
Rabbim sabır versin, mekanı cennet olsun  
 
Abbas
14.11.2022 11:17
Allahım hiç kimseye evlat acısı verme, Allah Gani Gani rahmet eylesin, bu acıyı azaltır mı imkansız  
 
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