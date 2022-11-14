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Saldırıyı yapan katil terörist Suriyeli çıktı. İsmi açıklandı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren katil teröristin ismi belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli teröristin Afrin üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla girdiğini belirtti.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:32
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin ismi açıklandı

Saldırıyı yapan katil terörist Suriyeli çıktı. İsmi açıklandı
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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Hain saldırı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Bir dizi güvenlik görüntüsü incelemesi ve adım adım takip sonrasında kadın terörist yakalandı.

Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"13.11.2022 Pazar günü Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen Bombalı Terör Saldırısı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda;

Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelenmiştir. Şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir.

Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir.

Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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asena
14.11.2022 12:08
Arap niye pkklı olsun anlamadım?  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
14.11.2022 12:01
Sokaklarimizda kim bilir belkide bu tip suriyeli afganlilardan binlercesi aramizda dolaşiyor.kontrol altina alinmaliydi zamaninda bu suriyeliler.yazik ettiniz bu ülkeye soktuğunuz suriyelilerle  
 
Mehmet Tok
14.11.2022 11:58
İdam cezasına karşıyım ama bu şerefsizin hemen asılmasını isterim. Masum insanların öldürülmesinin hiçbir hafifletici nedeni olmamalı. Bu şerefsiz yaşamayı hak etmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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