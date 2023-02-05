﻿İstikrar umudu yeni iktidarda

2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı. Tüketici Fiyatlarında (TÜFE) de yıllık artış yüzde 57,68 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE) de yıllık enflasyon yüzde 86,46 oldu.

Açıklanan TÜFE oranları yine tartışma yarattı. Zira gerek İTO ve gerekse ENAG'ın açıkladığı enflasyon daha yüksek çıktı.

Not: İTO toptan eşya

İlgili bakanlar, sanki enflasyonu muhalefet yaratmış gibi, ''Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözeceğiz'' diyor. Diyelim ki çözdünüz… Yaşamış olduğumuz yüksek enflasyonun yarattığı tahribatın sorumlusu kim olacak?

Yüksek enflasyon nedeni ile belirsizlik yatırımları engelledi. Yabancı sermaye çıktı. Maaş ve ücret alanlar kaybetti. Yoksulluk arttı.

Kaldı ki açıklanan yüzde 57,68 TÜFE oranı da yüksek bir orandır. İstikrar, üretim ve tüketim üzerindeki etkileri açısından, yüzde 80 enflasyonla yüzde 60 enflasyon arasında bir fark yoktur.

Öte yandan 2023 enflasyonu da yüksek olacaktır. Zira;

*Cumhurbaşkanı yüzde 9 olan faizin de düşürüleceğini söylüyor. Bu durumda; TL'den kaçış hızlanacak, tasarruf eğilimi düşecek, tüketim eğilimi artacak ve enflasyon da artacaktır.

*TL'den kaçış dolarizasyonu artıracak; yüksek dış açıklar, CDS oranlarının yüksek olması nedeni ile dış borçları çevirmek zorlaşacak, yabancı sermaye çıkışı döviz ihtiyacını artıracak ve değerli olmasına rağmen kurlar artacaktır. Kur artışı doğrudan enflasyona yansıyor.

*Seçim popülizmi, kamu kaynaklarının israfı da enflasyonu artıracaktır.

*Yİ-ÜFE'nin daha yüksek olması nedeniyle maliyet artışları zorunlu olarak perakendeye yansıyacak ve TÜFE artacaktır.

Mamafih, OECD üye ülkeler 2023 enflasyon tahmininde, Türkiye'yi ilk sıraya koydu.

OECD ÜYE ÜLKELERDE 2023 ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan AKP iktidarı, enflasyonun yükseliş döneminde TÜFE 12 aylık ortalama daha düşük çıkıyor diye iş yerleri için kira artışını TÜFE 12 ay ortalamasına göre yapılmasına karar verdi. Enflasyonun düşüş döneminde 12 aylık ortalamanın daha yüksek olacağını ya göremedi veya her kararda olduğu gibi günü kurtarmaya baktı.

Şimdi Ocak ayında yıllık TÜFE 57,68 olurken 12 aylık TÜFE yüzde 72,45 oldu. İş yeri kiraları yüzde 72,45 oranında artırılacak.