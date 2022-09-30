İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

İsveç, Türkiye'ye 2019 yılından bu yana uygulanan silah satış ambargosunun kaldırıldığını duyurdu.

İsveç, öncesinde NATO üyeliğine kapsamında Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılabileceği yönünde mesaj vermişti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında Türkiye ile mutabakat yapılmıştı. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, "Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz" sözlerini kullanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise, geçtiğimiz çarşamba günü NATO'ya üyelik görüşmeleri için bir heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Finlandiya ile birlikte İsveç'in NATO üyeliğine vetoyu kaldırmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.