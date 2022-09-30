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İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 14:46
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İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
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İsveç, Türkiye'ye 2019 yılından bu yana uygulanan silah satış ambargosunun kaldırıldığını duyurdu.

İsveç, öncesinde NATO üyeliğine kapsamında Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılabileceği yönünde mesaj vermişti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında Türkiye ile mutabakat yapılmıştı. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, "Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz" sözlerini kullanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise, geçtiğimiz çarşamba günü NATO'ya üyelik görüşmeleri için bir heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Finlandiya ile birlikte İsveç'in NATO üyeliğine vetoyu kaldırmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.

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WAY BE
30.09.2022 15:02
İsveç neyi Kaldırmış . Sonu iyi olur inşallah  
 
NATO Demek BOP patronu ABD demek
30.09.2022 14:59
İsveç sanki bedava veriyormuş gibi PKK lı vermiyoruz bari silah verelim diyor natoya girme yemi  
 
Urfa Kadar yer İsveç dediğimiz hemi
30.09.2022 14:59
Oda Mı Bize koymuş Ambargoyu. 3.000.000 nüfuslu ülke hem Herkes Koyuyor bize ambargoyu .  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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