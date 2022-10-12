12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt

Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerji kaynaklarına uygulayacağı ambargoya hazırlık yaptıklarını ve tüm kaynakları doğuya yönlendirerek ihracat potansiyelini koruyacaklarını belirtti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 22:31
Takip Et

Rusya Avrupanın uygulayacağı petrol ambargosu hamlesine karşı kritik bir yanıt verdi

Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
+
Aa
-

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına konuşan Novak, "Bugün enerji sektörümüz istikrarlı. Evet, kritik altyapı tesislerinde (Kuzey Akım) sabotaj nedeniyle doğal gazda sorun yaşanıyor.

Petrolde aralıktan itibaren, petrol ürünlerinde de Şubat 2033’ten itibaren olacak duruma hazırlık yapıyoruz. Bunun için kaynaklarımızı doğuya yönlendirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin dünyadaki ana enerji ortaklarından biri olmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi.

"TEKNİK ARIZA OLDU"

Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz taşıyan "Drujba" boru hattındaki sızıntıyla ilgili soruyu cevaplayan Novak, "Anladığım kadarıyla orada bir teknik arıza oldu, ama galiba artık onarıldı" diye konuştu.

Novak, arızanın sabotaj sonucu meydana gelme ihtimaliyle ilgili soru üzerine, "Uzmanların bu olaya bakması, incelemesi ve raporlarını vermesi lazım" yanıtını verdi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
1
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
2
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
3
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
5
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
7
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.