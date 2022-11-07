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İsveç'ten dikkat çeken açıklama. Türkiye not ediyor

Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki Sosyal Demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 04:53
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Terör örgütü PKK/YPG ile görüşmeyeceklerini söyleyen İsveç Dışişleri Bakanı Billström dikkat çeken bir Türkiye açıklamasında bulundu

İsveç'ten dikkat çeken açıklama. Türkiye not ediyor
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Türkiye ile NATO görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un terör örgütü PKK/YPG sözleri gündem oldu. İsveç basınına konuşan Bakan Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu ve terör örgütü PKK/YPG ile temas etmek için bir ajandalarının olmadığını söyledi.

"TÜRK HÜKÜMETİ TARAFINDAN NOT EDİLİYOR"

Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de PKK/YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Billström, "Türkiye özgür seçimler yapan bir devlettir. Böylece de demokrasi kriterleri yerine getiriliyor. Örneğin insan hakları yönünden bir sorun olduğunda bunu Türk hükümetine de çekinmeden söyleriz." dedi. (AA)

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