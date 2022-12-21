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  • Firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmemesi sonrası İsveç'ten NATO açıklaması

Firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmemesi sonrası İsveç'ten NATO açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, firari FETÖ Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmemesinin, İsveç'in NATO üyeliğini nasıl etkileyeceği sorusuna "Spekülasyon yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 21:40
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İsveç'ten firari FETÖ'cü Keneş'in Türkiye'ye iade edilmemesi sonrası NATO çıkışı

Firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmemesi sonrası İsveç'ten NATO açıklaması
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İsveç Dışişleri Bakanı, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, terör örgütü FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesinin İsveç yargı makamları tarafından reddedilmesine değinerek, “Türk tarafının iade davalarına müdahil olması doğal” dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ziyareti öncesi terör örgütü FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesinin İsveç yargı makamları tarafından reddedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Türkiye ve İsveç arasındaki sürekli temas kapsamında önemli ve anlamlı olacağını belirten Billström, Türk tarafının iade davalarına müdahil olmasının doğal olduğunu aktardı.

"MAHKEMELERİ KONTROL EDEMEYİZ"

“İsveç hükümeti açısından bizim görüşümüz, İsveç'in bu davaları ele alma sisteminin nasıl olduğu konusunda da net olmamız gerektiğidir” ifadelerini kullanan Billström, davanın NATO sürecini nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, İsveç hükümetindeki yetkililerin mahkemelerin kararlarını kontrol edemeyeceğine vurgu yaptı.

İsveç'teki iade taleplerine bakan mahkemelerin, Türkiye'nin de imzalamış olduğu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka tabi olduğunu belirten Billström, “Soru gündeme gelirse, bilmelisiniz ki Türk hükümeti bu sistemlerin nasıl çalıştığı konusunda çok bilgili ve iyi biliyor. Ankara'ya götürdüğümüz en önemli mesaj, İsveç'in yeni yasalar ile terörizm ve PKK ile mücadele çabalarını güçlendirmesidir. İsveç ve Finlandiya üye olduğunda hem NATO hem de Türkiye kendini daha güvende hissedebilecektir” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsveç Yüksek Mahkemesi 19 Aralık’ta FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi ve Today's Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni 55 yaşındaki Bülent Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye iadesini reddetmişti. (İHA)

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Tozanlı
21.12.2022 21:59
2023 haziran seni dòrt gòzle beklemekteyiz bu saaten sonra hiç bir şey dikiş tutmaz...  
 
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