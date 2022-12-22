Çavuşoğlu İsveç'i uyardı: Atılması gereken çok adım var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu’nun dediklerinden öne çıkanlar şöyle:

“Görüşmemizde NATO üyelik başvurusu önemli bir yer tuttu; İsveç ve Finlandiya’nın güvenlik endişelerini anlıyoruz.

İsveç’in attığı adımları ve ilerlemeleri not ediyoruz; mevkidaşımın PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları olumlu ancak terör iltisaklı suçluların iadesi ve malvarlıklarının dondurulması konusunda somut gelişme yok. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmesi konusunda üçlü ahitnameye uygun ilave adımlar atılması beklentimiz. Atılan adımları yok saymıyoruz ama henüz atılması gereken çok adım var.

Savunma sanayi firmalarımız bazı ürünleri ithal etmede henüz gerekli olumlu cevabı alamadılar. Biz sizden imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede destek istiyoruz.

Yeni hükümet terörle mücadele ve ahitnamenin yerine getirilmesi konusunda daha kararlı ve samimi.

Aramızdaki müzakereler olumlu bir havada devam ediyor fakat (‘FETÖ’ süphelisi Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni) Keneş’in iadesinin reddi, bu olumlu atmosferi maalesef zehirledi.”

İADE ETMEMİŞTİ

İsveç mahkemesi üç gün önce, ‘FETÖ’ soruşturmasının firari şüphelisi Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş’in Türkiye’ye iadesi talebini reddetmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la düzenlediği ortak basın toplantısında, “FETÖ’den İsveç’te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor” demişti.

Billstrom’sa iki ülkenin terörizmle mücadelede ciddi bir işbirliği içinde olduğunu söyledi. Billstrom ülkesinin, Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı üçlü anlaşmanın tüm maddelerine yönelik somut adımlar attığını belirtti.