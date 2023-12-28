İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamız Türkiye için intihar olur. ABD-PKK işbirliği neden büyür

Gazeteci Ardan Zentürk, İsveç’in NATO üyeliğini, İsveç’in NATO’ya girmesiyle birlikte ABD ve PKK’nın işbirliğinin nasıl büyüyeceğini ve bu durumun Türkiye’ye karşı olumsuz etkilerini, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda takipçilerine aktardı.

Zentürk, konuşmasının başında daha birkaç gün önce 12 kahraman askerimizi şehir vermişken İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis’te konuşulmasının üzücü bir şey olduğunu ve özellikle verilen şehitler konusunda milletimizin oldukça hassas bir tavır sergilediğini ve siyasilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

“ŞEHİDİMİZİN ARKASINDAKİ GİZLİ PARMAK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE NATO MÜTTEFİKLERİMİZDİR”

Zentürk, konuşmasında Terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğunu Türk milletinin bildiğini belirterek, “Evladımızın, şehidimizin arkasındaki gizli parmak Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefiklerimizdir” dedi.

“TÜRKİYE, BARIŞPINARI HAREKATIYLA İSVEÇ, ALMANYA VE AMERİKA’NIN ÖZEL DEVLET PLANINI BOZDU”

Zentürk, İsveç’in Türkiye’ye koyduğu savunma sanayi ambargosunu, Türkiye’nin PKK-YPG’li teröristlere karşı Ekim 2019’da gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatından sonra koyduğunu belirterek,

“İsveç’in o bölgede Rojava adındaki bir bölgede özel bir devlet kurmak istediğini ve bunu Amerika, Almanya, İngiltere ile beraber planladığını, Türkiye’nin ise Barış Pınarı harekatında bu bölgeye girerek planlarını bozduklarını bu yüzden İsveç’in Türkiye’ye karşı ambargo uyguladığını” söyledi.

“TÜRKİYE BU ÇELİŞKİYİ ORTADAN KALDIRMADAN NATO'NUN GENİŞLEMESİNE İZİN VEREN BİR DEVLET OLMAMALIDIR”

Türkiye’nin jeopolitiği ile NATO’nun jeopolitiğinin birbiriyle çeliştiğini aktaran Zentürk, “Türkiye bu çelişkiyi ortadan kaldırmadan NATO'nun genişlemesine izin veren bir devlet olmamalıdır. Nedir bu jeopolitik çelişki? NATO'nun kuruluş günlerinden bugüne kadar yaşanılan savrulmalar. Türkiye'nin milli beka Jeopolitiği ile NATO'nun soğuk savaş sonrasında benimsediği yayılmacı jeopolitiğin çelişmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

Zentürk, siyasilere de seslenerek, “Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve diğerleri bu jeopolitik çelişkiyi görmüyorlar mı? yani bu kadar işin içindeler bunu nasıl fark etmeyebilirler” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ardan Zentürk, Türkiye ve NATO’nun içinde bulunduğu jeopolitik çelişkileri madde madde sıraladı.

“NATO KARADENİZ’İN ‘NATO DENİZİ’ OLMASINI İSTİYOR”

1) “NATO ile Karadeniz sorunumuz var montroyu istemiyorlar ve sürekli olarak Ukrayna Savaşı'nı bahane ederek Karadeniz'in bir NATO Denizi olması için yoğun çaba gösteriyorlar. Bakın Birleşik Krallık, Britanya, açıkladı. Dedi ki biz Norveç'te bir ittifak oluşturduk. Ukrayna'nın donanmasını süper donanma yapacağız dedi. kardeşim sen o süper donanmanın gemilerini nereden geçireceksin ? işte jeopolitik kırılma budur. Buraya dayayacak mısın yani ? Çanakkale'ye ta 1915'te olduğu gibi şu gemileri de ver Ukrayna'ya diye. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.

“DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİNİ AMERİKA BELİRLİYOR”

2) Doğu Akdeniz jeopolitiği, Doğu Akdeniz jeopolitiğinde hiç bir çözülme yok. Geçin Efendim Yunanistan'la ilişkileri düzelteceğiz laflarını. Düzelt. O jeopolitiği Yunanistan belirlemiyor ki Sayın Erdoğan. Bu jeopolitiği Kıbrıs Rum Yönetimi de belirlemiyor. O jeopolitiği Amerika Birleşik Devletleri belirliyor.

“AMERİKA’NIN PKK DEVLETİNİ OLUŞTURMA PROJESİNE MÜDAHALE ETMEZSEK YARIN ANTEP'İ ŞANLIURFA'YI HAKKARİ'Yİ KORUMAKTA ZORLANACAĞIZ”

3) Suriye-Irak jeopolitik sorunu. İşte Buyurun 12 tane şehit verdik. Allah askerlerimizi korusun askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Ama ne yazık ki bu şehitleri veriyoruz. Eğer biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Kuzey doğusunda sürdürmekte olduğu PKK devletini oluşturma projesine net olarak müdahale etmezsek yarın Antep'i Şanlıurfa'yı Hakkari'yi korumakta zorlanacağız. Böyle bir durum var. Peki bu çözüme kavuşuyor mu? Hayır” ifadelerini kullandı.

“BİZ HANGİ NEDENDEN DOLAYI İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ONAYLIYORUZ?”

Zentürk açıklamasının devamında, “Size soruyorum arkadaşlar, biz hangi nedenden dolayı İsveç'in NATO üyeliğini onaylıyoruz? Hangi jeopolitik konuda batıyla Amerika'yla NATO müttefikleriyle hangi sorunu çözdük bana birisi gelsin desin ki Zentürk şu sorunu çözdük. F16 mı alacağız? Almayacağız alamayacağız. O Amerikan kongresi'ndeki İsrail lobisinin bunca yaşanılan olaylardan sonra bize F16 satışını onaylatacağını mı zannediyorsunuz? Yapmayın. Gerçekçi olalım. Amerika Birleşik Devletleri ile savunma endüstrisi üzerinden herhangi bir işbirliğini geliştirmeyi durdurun. Durdurun çünkü olmayacak. Çünkü oradaki Yunan Rum Ermeni lobisi İsrail lobisi, Hindistan lobisi, hep beraber bu durumu engelledi ve engellemeye de devam edecekler” dedi.