İsviçre'de refah içinde yaşayan gurbetçi buradakileri vatan haini ilan etti

Bir sokak röportajında söz alan ve İsviçre’de yaşadığını söyleyen adam, Türkiye’dekileri “vatan haini” ilan etti. Yaşlı adam, diğer gurbetçilerin aksine ilk defa Avrupa’yı överken bu kez de “Avrupa'daki insanlar bu kadar zamma rağmen vatanına milletine sahip çıkıyor, buradakiler vatan haini” sözlerini kullandı.

''AMACIM İSLAM'I TEBLİĞ ETMEK''

Sokak röportajında konuşan adam İsviçre’den bir kuruş yardım almadığını ve ülkede sosyal yardımın olmadığını iddia etmesinin ardından muhabir “Peki, neden o ülkedesiniz. Türkiye’ye gelin” dedi.

Bu sözlerin ardından İsviçre’de “İslam’ı tebliğ etmek” için bulunduğunu iddia eden adam, “İsviçre’de yaşamamın nedeni İslam’ı tebliğ etmek, Kuran’ı tebliğ etmek Sünnetullah’ı tebliğ etmek bu bir. Çoluk çocuğumuz orada okuyor, belirli bir mevkiye gelmiş, hem Müslümanca yaşamak hem insanları İslam’ı tebliğ etmek…” dedi.

Hızını alamayan gurbetçi konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Benim çocuğum buraya geldiği zaman burada ne yapabilir? Buradaki insanların zihniyetindeki insan Avrupa’da yok. Avrupa’daki insan bu kadar zam olmasına rağmen vatanına milletine sahip çıkıyor. Peki, buradaki insanlar ne yapıyor? Sadece vatan haini. Sadece varan hainliği yapıyor.”

Kaynak: ODATV