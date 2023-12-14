İt üzümü nelere iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
İt üzümü nelere iyi gelir
İt Üzümü başta idrar yolları hastalıkları olmak üzere bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. İşte İt üzümü diğer adıyla ayı üzümünün bilinmeyenleri…

İt üzümü Amerika kökenli. Uva ursi ve Yaban mersini olarak da bilinen ayı üzümü, yavaş büyüyen, sürekli yeşil kalan ve Kuzey Yarımküre’nin Alpin ormanlarında yetişen bir bitki. İt üzümü yaprağının çocuklarda (18 yaşın altındaki gençlerde) ve erkeklerde kullanılmaması tavsiye ediliyor.
Kızılderililerin hastalanmamak için her gün bir bardak ayı üzümü çayı içtikleri rivayet edilmektedir. Ursolik, tannik ve gallik bakımından zengin olan bu bitkinin çok faydalı olduğu bilinmektedir. Fundagiller familyasına ait olan ayı üzümü, ilk olarak Amerikan yerlileri tarafından şifa amacıyla kullanmıştır. Bunun yanı sıra ayı üzümüyle tütünü ve bazen diğer bitkileri karıştırarak dini ayinlerde yakmışlardır. Modern bitkisel tedavide ayı üzümü yaprağı ilk olarak idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmıştır.

İŞTE YARARLARI

İt üzümü, günümüzde kanamayı durdurucu ve antibakteriyel özellikleriyle bilinmektedir. Antibiyotik direncinin geliştiği bazı durumlarda ayı üzümü yaprağı, vajinit ve kronik ishal için de önerilmektedir. Kesikler, sıyrıklar, soğuk algınlığı ve sırt ağrısı için de kullanılan ayı üzümü yaprağının birçok şeye iyi geldiği bilinmektedir. İt üzümünün bilinen başlıca faydaları şöyle:

Böbrek taşı ve kumu oluşumunu önler. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Hücreleri yeniler ve yaşlanmayı geciktirir. Adet sancısını dindirir. Mikrop ve toksinleri vücuttan atar. Sinirleri yatıştırıcı bir etkisi var.

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