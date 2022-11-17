48 yıllık gurbetçi gerçekleri tek tek söyledi: Çok Cumhurbaşkanı Başbakan gördüm hiçbiri çıkıp da biz yol yaptık demez

Vatandaşın hergün art arda gelen zamlara tepkisi devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta ihaleyle satılan otoyollarla övünmeye ve 2023 seçimleri için vaatlerde bulunmaya devam ediyor.

"HİÇBİRİ ÇIKIP BİZ YOL YAPTIK DEMEZ"

İlaveTv'nin mikrofon uzattığı bir vatandaş durumla ilgili "Ben 48 senedir yurt dışında yaşıyorum. Çok Cumhurbaşkanları da gördüm, Çok Başbakanlar da gördüm Almanya'da. Böyle miting bağırma çağırma falan yok. Hiçbiri çıkıp da biz yol yaptık, şunu yaptık bunu yaptık duymadım. Seçim propagandası yok" dedi.

"AÇ BIRAK AÇIKTA BIRAK POLİTİKASI"

Araya giren başka bir vatandaşın da "Ben de Avrupa'da Almanya'da kaldım. Seçim zamanı kimse okullara gitmez. Bilinen bir yerlerde biraraya gelmez. Postaneyle oyunu gönderir. Ne Avrupa'da Ne Amerika'da kaldı. Eskiden böl yönet politikaydı şimdi aç bırak açıkta bırak politikası var." ifadeleri dikkat çekti.

2018 genel seçimleri öncesinde de seçim manifestosu ve seçim beyannamesi açıklayan Erdoğan’ın, başta ekonomi olmak üzere birçok konuda verdiği verdiği vaatler lafta kaldı.

2018 seçimleri öncesinde Erdoğan tarafından, faiz harcamalarının bütçe içerisindeki payının azaldığı belirtilerek, enflasyonun tek haneye indirileceği sözü verilmişti. TÜİK'in son verilerine göre bile enflasyon oranı yüzde 83. 2023 yılı bütçesinde faiz harcamalarının 566 milyar TL olacağı öngörülüyor. Geçen sürede dolar kuru ise 18,62 TL’ye ulaştı.

Öte yandan AKP'nin "Hedef 2023" deyip yapamadığı 10 vaat şöyle;

1- Enflasyon tek haneye düşecek

Düşmedi. Aksine enflasyon hunharca yükseldi. Türk parasının alım gücü dibi gördü. Dolar ve Euro tarihi rekorlar kırdı. Yıllık enflasyon yüzde yüzleri gördü.

2- İhracatta ileri ve yüksek teknoloji ürünlerin payı yüzde 20’ye çıkacak

Çıkmadı. Gerçekleşme 2021 yılı itibarıyla yüzde 3 oldu. 2022 yılı sonunda da farklı bir sonuç beklenmiyor.

3- Turizm gelirleri 50 milyar dolar olacak

Turizm gelirleri bunun yarısı kadar oldu. 2021’de 24 milyar olarka gerçekleşirken, TÜİK verilerine göre 2022’de 14 milyar dolarında seyrediyor.

4- İşsizlik oranı yüzde 5’lere inecek.

İnmedi. İşsizlik oranı TÜİK verilerine göre yüzde 10.3 seviyelerinde.

5- Kayıt dışı istihdam engellenecek

İlk etapta hedef yüzde 15’ti. Ancak bu oran yüzde 28’lere kadar çıktı.

6- Seçim barajı sıfırlanacak

Sıfırlanmadı. Baraj yüzde 10’dan 7’ye indirildi.

7- Hafif suçlarda tutuklama istisna olacak

Olmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapanlar ve iktidarı eleştirenler tutuklandı. Ev hapsine alındı. Hatta yeni bir sansür yasası bile çıktı.

8- Avrupa Birliği hedeflerinden şaşılmayacak

Avrupa Birliği hedefleri rafa kaldırıldı. Hatta hayli sert argümanlarla eleştirildi.

9- İlk yerli savaş uçağı üretilecek

Savaş uçağı üretilmedi. Sadece devletin desteklediği özel şirket olan ve cumhurbaşkanının damadı olan Selçuk Bayraktar’ın İHA ve SİHA’ları üretildi.

10- Kişi başına milli gelir 25.000 dolar olacak

Kişi başına milli gelir 9 bin dolar civarında.