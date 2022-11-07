Akşener, partisinin başkanlık divanı ve kurucular kurulu üyeleriyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da, partisinin Başkanlık Divanı ve Kurucular Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin Başkanlık Divanı ve Kurucular Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.