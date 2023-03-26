İYİ Parti lideri Akşener: 15 Mayıs'ta Türkiye harika bir güne uyanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkent Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraşlı esnafa destek olmak için düzenlenen Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akşener, ziyaret sırasında sorulan bir soruya "15 Mayıs'ta Türkiye harika bir güne uyanacak" yanıtını verdi.

Akşener’in ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hazır bulundu.

Altınpark ANFA'daki Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanına girişte sevgi gösterileriyle ve şiirlerle karşılanan Akşener ve Yavaş, stantları gezdi, esnafla sohbet etti, vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Tespih, el işçiliğiyle yapılan örtü, bileklik, kolye, yüzük ve gıda ürünleri alan Akşener, emekli olduğunu hatırlatarak ürünleri maaşıyla satın aldığını söyledi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş için de bir yüzük alarak hediye etti. Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybeden firma sahibinin standında gönüllü olarak satış yapan avukat ve doktor kadınlar Akşener ve Yavaş'a dilek bilekliği hediye etti.

“SEÇİMİ KAZANIYORUZ”

Gazetecilerin dileğini sorduğu Akşener, "Seçimi kazanıyoruz." yanıtını verdi. Akşener, "15 Mayıs'ta Türkiye nasıl bir güne uyanacak?" sorusunu "Harika bir güne uyanacak." diye cevapladı. Esnafın Kahramanmaraş'a daveti üzerine Akşener, daha önce gittiği Kahramanmaraş'ı yine ziyaret edeceğini söyledi.

"DİLEK, DEĞİŞİM"

Mansur Yavaş da dileğinin sorulması üzerine, "Hepimizin dileği ortak. Dilek, değişim." diye konuştu. Yavaş, bu etkinliğin Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de yapılacağını belirtti. Kahramanmaraşlı esnafların "Bizi çok iyi misafir ettiniz, minnettarız" sözleri üzerine Yavaş, "Görevimiz." dedi.

AKŞENER GENÇLERLE İFTAR YAPTI

Etkinliğin ardından Meral Akşener ile Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen iftar programında, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda iftardan önce Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

KAHRAMANMARAŞ DAYANIŞMA GÜNLERİ NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraşlı esnafa destek olmak amacıyla düzenlediği Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'nde sona yaklaşıldı. Deprem bölgesinden gelen 100 esnafın stant açtığı ve Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki Dayanışma Günleri, 26 Mart Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı esnafa destek olmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'nde sona yaklaşıldı.

SON GÜN 26 MART PAZAR

100 depremzede esnafın, yöresel ürünlerden antikaya, baharattan giyime, dondurmadan bakır ve gümüşe kadar pek çok ürününün satışını gerçekleştirdiği dayanışma günlerine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

17 Mart’ta başlayan, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Dayanışma Günleri 26 Mart Pazar günü sona erecek.