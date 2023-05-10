İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İnsan haysiyetini aşağılayıcı bel altı iddialar kabul edilemez

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, son günlerde sosyal medya hesapları üzerinden gündeme getirilen iddialar ve yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İnsan haysiyetini aşağılayıcı bel altı iddialar kabul edilemez

Zorlu, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialara ilişkin; “14 Mayıs seçimlerine ilerlerken son günlerde sosyal medya aracılığıyla bazı kişi ve mahlas hesaplar üzerinden birtakım iddiaların ortaya atıldığı görülmektedir.

Şüphesiz ülkemizde yolsuzluk ve yoksulluğun sebeplerinin her anlamda araştırılması, buna ilişkin belge ve iddiaların yetkili makamlarca titizle irdelenmesi milletimizin bizlerden beklediği somut bir mücadeledir.

Ancak bu iddiaların özellikle bir kısmının bel altı bir yönteme taşınarak insan haysiyetini ve onurunu aşağılayıcı bir seviyeye ulaşıyor olması Türk siyaseti açısından kabul edilebilir değildir” açıklamasını yaptı.

zorlu-ic.png

Zorlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“14 Mayıs seçimlerine ilerlerken son günlerde sosyal medya aracılığıyla bazı kişi ve mahlas hesaplar üzerinden bir takım iddiaların ortaya atıldığı görülmektedir.

Şüphesiz ülkemizde yolsuzluk ve yoksulluğun sebeplerinin her anlamda araştırılması, buna ilişkin belge ve iddiaların yetkili makamlarca titizle irdelenmesi milletimizin bizlerden beklediği somut bir mücadeledir.

Ancak bu iddiaların özellikle bir kısmının bel altı bir yönteme taşınarak insan haysiyetini ve onurunu aşağılayıcı bir seviyeye ulaşıyor olması Türk siyaseti açısından kabul edilebilir değildir.

Şunu kamuoyumuza açıkça ifade etmek isteriz ki, İYİ Parti olarak gerek siyasi etik anlayışımız gerekse ahlaki normlar bakımından böyle bir anlayış ve yöntemi doğru bulmadığımız gibi temelden reddediyoruz!

14 Mayıs’ta milletimizle birlikte kazanacak ve siyasi iktidar eliyle 21 yılda oluşturulan yozlaşmaya ciddiyet ve adaletle son vereceğiz. Saygılarımızla."

İlgili Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karanlık sığınmacı gerçeğini açıkladı
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karanlık sığınmacı gerçeğini açıkladı
İYİ Partili Kürşad Zorlu: 3,5 milyon kaçak sığınmacıyı geri göndereceğiz. Bunu Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız
İYİ Partili Kürşad Zorlu, partisinin oy oranını açıkladı: Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz
Kürşad Zorlu, Habur'daki görüntüleri hatırlatarak sordu: Seçime ramak kala, Öcalan’ın mektubunu kim okuttu?
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü Yaşam
Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü
NATO 'Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor' Dünya
NATO 'Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor'
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı Dünya
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı
Bay Kemal’in Tahtası'nda onuncu bölüm: Bu sefer vizyon sıçramamızı anlattım Siyaset
Bay Kemal’in Tahtası'nda onuncu bölüm: Bu sefer vizyon sıçramamızı anlattım
Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü Güncel
Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü
Elazığ'da otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Güncel
Elazığ'da otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti