İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e yanıt. Ortak bildiri tartışmaları devam ediyor

İYİ Parti Sözcüsü Prof Dr. Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı sonrası genel merkez binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak’ın kuzeyinde hain teröristlerin 12 askerimizi şehit etmesi ardından iki siyasi parti dışında (CHP VE DEM Parti) parlamentoda grubu bulunan diğer partilerin ortak bir kınama metni yayımladığını hatırlatan Zorlu, milletçe bir ve beraber olmamızın gerektiğini vurgulayarak bazı siyasi partilerin meseleyi siyaset kulvarında değerlendirmeyi tercih ettiğini söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELEDE DEVLETİN VE TÜRK MİLLETİNİN YANINDA SAF TUTUYORUZ"

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen terör operasyonlarını desteklediklerini vurgulayan Zorlu, "Buradaki terör yataklarının ivedilikle kurutulması en büyük temennimizdir” dedi.

İYİ Parti’nin 'hür ve müstakil' siyasetinde gücünü milletinden alan bir parti olduğunu söyleyen Zorlu, terörü siyaset üstü bir devlet meselesi olarak gördüklerini ve bu mücadelede devletin ve Türk milletinin yanında saf tuttuklarını vurguladı.

Zorlu açıklamasının devamında, "Gelinen noktada milletimize siyasette yeni bir iktidar alternatifi, yeni bir yol açma konusundaki haklılığımızı bir kez daha görüyor ve aziz milletimizin bizi her geçen gün daha iyi anlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

“BİZ TERÖR MESELESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ İLGİLENDİREN KONULARI PARTİLER ÜSTÜ GÖRÜYORUZ"

Zorlu açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ortak bildiriye imza atmayan CHP’de, Genel Başkanı Özgür Özel’in konuya ilişkin açıklamalarını soran bir gazeteciye Zorlu, şu şekilde yanıt verdi,

Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Manisa’da gösterilen tepkiyi doğru bulmadığını ifade ederek, “Biz terör meselesi başta olmak üzere milli güvenliğimizi ilgilendiren konuları partiler üstü görüyoruz. Bu hassasiyetle meselelere yaklaşarak politika üretiyoruz. Son olay da, bizim ötenden beri sürdürdüğümüz bir tavırdır. Cumhuriyet Halk Partisi bir süre önce başka bir bildiriye imza atmıştır. örneğin orada da ortaklaşma alanı vardı. Doğru da yapılmıştır. Ancak bizim attığımız adıma dikkat ederseniz, biz elbette Mehmetçiğimizin, silahlı kuvvetlerimizin bu mücadelesinde onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine karşı böyle bir günde milletçe bir ve beraber olduğumuzu gösterebilmenin önemli olduğunu vurgulayan Özel, "Terör örgütüyle mücadelede, terör örgütünün propaganda sistemine karşı olmak için çok önemli bir noktadır” ifadelerini kullandı.