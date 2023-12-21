Kübra Par İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı. Gündem yaratacak iddia

Yerel seçimler yaklaşırken, CHP beklendiği gibi İstanbul'un için Ekrem İmamoğlu'nu Ankara için de Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterdi.

AKP'nin ise İmamoğlu ve Yavaş karşısına hangi isimlerle çıkacağının bir hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

İYİ PARTİ'DEN NACİ GÖRÜR ADIMI

İYİ Parti'nin İstanbul aday için ise gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

TV100 programcısı gazeteci Kübra Par, İYİ Parti'nin İstanbul adayının Prof. Dr. Naci Görür olabileceğini iddia etti.

Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini bilen, daha sonra canlı yayında deprem uyarısı yaparken gözyaşlarını tutamayan Prof. Dr. Naci Görür, her sarsıntı sonrası fikrine ilk başvurulan kişi konumunda.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA KORKTULAR DEMİŞTİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yakın ekibin İYİ Partili isimlerle görüşmesine 'Savaş ilanı' demiş ve hem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'ı korkaklıkla suçlamıştı. İstanbul'da da Ankara'da da Türkiye'nin her yerinde de seçime tek başlarına gireceklerini dile getiren Meral Akşener'in hamleleri merak ediliyordu.

Akşener'in hamlelerinden birinin Prof. Dr. Naci Görür olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti'nin adayı olarak gündeme gelmiş daha sonra Akşener'in altılı masaya geri dönmesiyle bu süreç başlamadan sonlanmıştı.

NACİ GÖRÜR AÇIKLAMA YAPTI

İddialar sonrası Gazete Duvar'a açıklamalar yapan Naci Görür; "Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım. Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz." dedi.

"TEKLİFLER GELİP GİDİYOR"

Görür, 'Teklif gelse kabul eder misiniz' sorusuna ise "Teklifler gelip gidiyor. Seviyorlar. Ancak asla siyaset düşünmüyorum. Siyasete girersem, deprem konusuna verdiğim bunca yılım biter. İnsanlar bilimsel olarak hizmet etmek istiyorum. Ben bir partiye girersem, sadece o partinin tabanına konuşurum" şeklinde yanıt verdi.