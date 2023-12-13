İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...'

Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği sonrası İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan, İBB İYİ Parti grubunda bugün yapılan grup başkanvekili oylamasında aynı göreve tekrar getirildi.

İBRAHİM ÖZKAN'DAN "HÜR VE MÜSTAKİL" GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Özkan, 8 kişinin oy verdiği seçimlerde 7 oyla göreve tekrar seçildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan, “Hür ve müstakil” bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ÖZKAN'A İYİ PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

İbrahim Özkan'ın bu paylaşımına İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz tepki gösterdi.

Uz, Özkan'ın sosyal medya paylaşımın alıntılayarak, "Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydana okuma yeri değildir" ifadelerini kullandı.

Uz, paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da göndermede bulunarak "Tercihlerini Ekrem Bey’in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin." dedi.

Rıdvan Uz'un paylaşımının tamamı şu şekilde oldu:

"Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir.

İYİ Partinin varlığına bağlı olarak siyasi olur bulanların, bulamayan arkadaşlara, teşkilatlara seçmenlere karşı sorumlulukları olduğu gibi kurumsal yapımıza ve Genel Başkanımıza karşı da sorumlulukları vardır. Tercihlerini Ekrem Bey’in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin."



NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan dün Meral Akşener’in talebi doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZKAN BİR KEZ DAHA GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Kararın ardından bugün İBB İYİ Parti grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplandı. Sekiz Meclis Üyesinin, yedi tanesi İbrahim Özkan’ın yeniden Grup Başkanvekili olması için oy kullandı. Böylece, dün Akşener’in, grup başkanvekili görevinden istifasını istediği ve istifa eden Özkan, bugün yeniden Grup Başkanvekili oldu.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan, “Hür ve müstakil” bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

İBB İYİ PARTİ GRUBU'NDA SÖZCÜ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti İBB Grubu, İmamoğlu karşısında aday adayı olduğunu açıklayan Suat Sarı’yı grup sözcülüğünden alarak yerine Bora Kılıç’ı getirdi.