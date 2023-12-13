İYİ Parti'de İbrahim Özkan krizi yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi doğrultusunda İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden İbrahim Özkan, bugün bir kez daha İBB Grup Başkanvekili seçilmişti.

İYİ Parti İBB Grubu'nda yapılan seçimlerde İBB Meclis üyesi 8 İYİ Partiliden 7'si İbrahim Özkan'ı bir kez daha Grup Başkanvekili seçmişti.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Yaşanan bu gelişmenin ardından İYİ Parti'de flaş bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, İbrahim Özkan'ı yeniden seçen tüm İBB Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yücel Coşkun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kamuoyunun dikkatine ; İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir. Saygılarımla İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun"

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda CHP'nin 'iş birliği' teklifinin reddedilmesi sonrası İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan bu kararı "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" sözleriyle eleştirmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isteği üzerine İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliği'nden istifa ettiğini duyurmuştu.

BİR KEZ DAHA GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

İYİ Parti'nin İBB Grubunda ise bugün dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. İYİ Parti'nin İBB Meclis üyeleri bir seçim gerçekleştirmiş; 7'ye karşı 1 oyla İbrahim Özkan bir kez daha Grup Başkanvekili seçilmişti.

Özkan bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyurmuş ve "'Hür ve müstakil' bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.