Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’a şok üstüne şok

Kaynak: Milliyet
Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’a şok üstüne şok
Sahibi olduğu firmanın ürettiği çikolatanın küflü çıktığını belirten bir tüketiciye sosyal medyada hakaret eden sonra istifa etmek zorunda kalan Patwiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2011-2013 yılları arasında tamamladı şeklindeki beyanın gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Üniversitenin web sitesinde bu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği bilgisi yer alıyor.

“BÖYLE BİR MEZUN YOK”

Didem Seymen’in haberine göre Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Erdi Daşdemir, Elif Aslı Yıldız’ın Linkedin profilindeki “2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans” bilgisinin doğru olmadığını belirtmişti. Böyle bir mezunun olmadığını ve programın ilk mezununu 2015 yılında verdiğini ifade etmişti.

İSVİÇRE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Ayrıca, İsviçre’deki Patiswiss AG çikolata şirketi, Türkiye’deki Patiswiss Çikolata ile hiçbir ilgilerinin olmadığını açıklamıştır. Marka adlarının izinsiz kullanımıyla ilgili daha önce şikayette bulunmuş ve yasal işlem başlatmışlardır

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