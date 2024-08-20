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İYİ Parti'den CHP'ye bir transfer daha
İYİ Parti'den CHP'ye bir transfer daha
20 Ağustos 2024 / 14:13
Düzenleme:
20 Ağustos 2024 / 14:17
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP’ye katıldı. Özel, Bilici'ye CHP rozeti taktı.
Ayrıntılar geliyor...
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