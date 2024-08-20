Mehmet Şimşek iki vergide geri adım attı

Ekonomi yönetimi, gelen şikayetler doğrultusunda enflasyon düzeltmesi uygulamasını gözden geçirmeye başladı. Türkiye’de işletmelerin yüzde 70’inden fazlası dış kaynak kullanıyor ve enflasyon düzeltmesinin, öz kaynağı zayıf olan bu işletmelerde fazladan vergiye yol açacağı anlaşıldığında iş dünyasının tepkileri yükseldi.

Gazeteci Hüseyin Gökçe'nin haberine göre ekonomi yönetimi, gelen şikayetler doğrultusunda enflasyon düzeltmesi uygulamasını gözden geçirmeye başladı. Türkiye’de işletmelerin yüzde 70’inden fazlası dış kaynak kullanıyor ve enflasyon düzeltmesinin, öz kaynağı zayıf olan bu işletmelerde fazladan vergiye yol açacağı anlaşıldığında iş dünyasının tepkileri yükseldi.

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ERTELEME TALEBİ

Normalde 2024 yılı bilanço dönemine ilişkin beyannamelerin 2025 yılında verilmesi gerekiyor. Ancak peşin vergi olarak nitelendirilen geçici beyanname dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapılacağının duyurulmasıyla birlikte, kimsenin bunu yetiştiremeyeceği göz önüne alınarak birinci geçici vergi döneminde uygulama ertelendi. İş dünyası, diğer geçici vergi dönemlerinde de erteleme talep ediyor. Özellikle yatırım yapan şirketlerle, gayri faal şirketlerin de kapsama dahil olmasına yönelik tepkiler büyüyor.

YENİ YATIRIM YAPAN ŞİRKETLERE ÖZEL DÜZENLEME

Ekonomi yönetimi, enflasyon düzeltmesine yönelik tepkileri göz önünde bulundurarak, uygulamayı gözden geçirme kararı aldı. Öngörülen vergi gelirlerinin azalmaması kaygısıyla düzenlemenin ruhuna dokunmak istemeyen ekonomi yönetimi, özellikle yeni yatırım yapan şirketlerin enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi kapsamı dışına çıkarılması yönünde karar aldı.

GAYRİ FAAL İŞLETMELERİN DURUMU

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu’nun son röportajında, kapalı olan ve 1 fatura dahi kesmemiş yaklaşık 100 bin işletmeye de vergi çıkacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre ekonomi yönetimi, gözden geçirme çalışması kapsamında gayri faal işletmelerin durumunu da yeniden ele alacak. Bu işletmelerin büyük ihtimalle kapsamdan çıkarılması planlanıyor.

ENFLASYON DÜZELTMESİ ŞARTLARI

Enflasyon düzeltmesi, enflasyonun üç yıl toplamında yüzde 100’ü, içinde bulunulan yıl ise yüzde 10’u geçmesi halinde uygulanıyor. 2022 yılında şartlar oluştuğu için 2023’te uygulanması gereken enflasyon düzeltmesi, şartlar oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2024 yılına ertelenmişti.

Normalde 2024 yılı bilanço dönemine ilişkin beyannamelerin 2025 yılında verilmesi gerekiyor. Ancak peşin vergi olarak nitelendirilen geçici beyanname dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapılacağının duyurulmasıyla birlikte, kimsenin bunu yetiştiremeyeceği göz önüne alınarak birinci geçici vergi döneminde uygulama ertelendi. İş dünyası, diğer geçici vergi dönemlerinde de erteleme talep ediyor. Özellikle yatırım yapan şirketlerle, gayri faal şirketlerin de kapsama dahil olmasına yönelik tepkiler büyüyor.

YENİ YATIRIM YAPAN ŞİRKETLERE ÖZEL DÜZENLEME

Ekonomi yönetimi, enflasyon düzeltmesine yönelik tepkileri göz önünde bulundurarak, uygulamayı gözden geçirme kararı aldı. Öngörülen vergi gelirlerinin azalmaması kaygısıyla düzenlemenin ruhuna dokunmak istemeyen ekonomi yönetimi, özellikle yeni yatırım yapan şirketlerin enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi kapsamı dışına çıkarılması yönünde karar aldı.

GAYRİ FAAL İŞLETMELERİN DURUMU

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu’nun son röportajında, kapalı olan ve 1 fatura dahi kesmemiş yaklaşık 100 bin işletmeye de vergi çıkacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre ekonomi yönetimi, gözden geçirme çalışması kapsamında gayri faal işletmelerin durumunu da yeniden ele alacak. Bu işletmelerin büyük ihtimalle kapsamdan çıkarılması planlanıyor.

ENFLASYON DÜZELTMESİ ŞARTLARI

Enflasyon düzeltmesi, enflasyonun üç yıl toplamında yüzde 100’ü, içinde bulunulan yıl ise yüzde 10’u geçmesi halinde uygulanıyor. 2022 yılında şartlar oluştuğu için 2023’te uygulanması gereken enflasyon düzeltmesi, şartlar oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2024 yılına ertelenmişti.