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İYİ Parti'den Erdoğan hamlesi. Resmen başvuruldu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan'ın yapacağı üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya itiraz edeceklerini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:56
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İYİ Parti'den Erdoğan hamlesi. Resmen başvuruldu

İYİ Parti'den Erdoğan hamlesi. Resmen başvuruldu
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Editör: Oğuz OK

Düzenlenen basın toplantısında Erdoğan’ın 3. kez adaylığına ilişkin partilerinin görüş ve tavırlarının net olduğunun altını çizen Prof. Dr. Zorlu, "Cumhurbaşkanının görev süresi ve seçimi ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nın ilk hâlinde düzenleme; ‘Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.’ şeklindedir." dedi.

"BİR KİMSE EN FAZLA İKİ DEFA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLİR"
2007 yılında 5678 Sayılı Kanun’daki değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olduğu ve bir kişinin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin kuralın Anayasa’ya girdiğini hatırlatan Zorlu, şöyle devam etti:

"2017 değişikliğinde de bu kurala dokunulmamıştır. Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nda da ‘Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.’ hükmü yer almıştır. Anayasa yapıcı irade bu süreçte tali değişiklikler gerçekleştirmiş olsa da Cumhurbaşkanının iki kez seçilebilmesine ilişkin herhangi bir değişiklik yapmayarak ve görevdeki Cumhurbaşkanı ile ilgili bir geçici madde koymayarak var olan kuralın devamlılığını kabul etmiştir. Aksine bir yorum, Anayasa yapıcı iradenin yerine geçmek anlamına gelecektir.”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın parti adına bugün Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini vereceğini belirten Zorlu, “Böylelikle bu aşamada Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verecektir.” ifadelerini kullandı.

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