Sokak röportajında Erdoğan'ın diplomasını sorunca hakarete uğradı, iteklendi. Sokak röportajında gerginlik

Genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte sokak röportajlarındaki gerginlikler de artıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını soran vatandaşa Erdoğan'ı destekleyen bir şahıs tarafından tepki gösterildi.

Erdoğan'ın diplomasının sorulmasına sinirlenen şahıs, küfürlü şekilde tepki gösterdikten sonra uzaklaşırken diploma soran vatandaşı itekleyerek alandan uzaklaştı.

DİPLOMA SORAN VATANDAŞA KÜFÜR VE İTEKLEME

Youtube'da yayın yapan Tencere TV, mikrofon uzattığı bir vatandaşa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ittifakı desteklediğini sordu. Vatandaş, "Önce diplomasını çıkartsın da ondan sonra destekleyelim" sözleriyle Cumhur İttifakı'na gönderme yaptı.

Sokak röportajını izleyen başka bir vatandaş, "Diplomayı napacan diplomayı... Okumakla adam olmuyor, la konuşma vatan hainleri, çakallar" diyerek Cumhur İttifakı'na gönderme yapan vatandaşı itekledi.