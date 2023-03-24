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24 TV hazırlıksız yakalandı. Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılınca haberi yarıda kestiler

Erbakan'ı eleştiren bir haberi yayımladığı sırada ittifaka katılma haberini alan 24 TV, haberi yarıda keserek "Erbakan'ın mirası Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 19:05
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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katıldı 24 TV eleştirel haberi yarıda kesti

24 TV hazırlıksız yakalandı. Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılınca haberi yarıda kestiler
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Yeniden Refah Partisi (YRP), 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitti. Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosuyla gireceğini açıklayan Parti, Cumhur İttifakı'na katıldı.

YRP'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararına hazırlıksız yakalanan iktidara yakın medya kanallarından biri de 24 TV oldu.

ERBAKAN'I ELEŞTİREN HABERİ YARIDA KESTİLER

Kanal, Yeniden Refah'ın ittifaka katılmasından dakikalar önce Erbakan'ı eleştiren bir haber yayımlamaya başladı. 

"Organize diploma operasyonu" başlıklı haberde, Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ın Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun 'diploma eksikliği' nedeniyle reddedildiği hatırlatıldı.

Haberde Erbakan'ın diplomasıyla ilgili şu yorum yapıldı:

"Başvuruyu diplomasız yaptı. Daha sonra diploma teslim edildi ve Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza çalışmalarına başladı.

Elbette politikanın içine doğan bir siyasetçinin bu kadar unutkan olmasını beklemek mümkün değil. O halde, eğer deyim yerindeyse bu işin içinde bir bit yeniği olmalı."

HABERİ YARIDA KESTİLER

Haberde bu cümleler aktarıldıktan saniyeler sonra yayın yarıda kesildi ve haber sunucusu "Son dakika haberi var" diyerek Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Kısa bir süre sonra haber, "Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'yla beraber yol yürüme kararı aldı. Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın mirası, Milli Görüş cephesi safını Cumhur İttifakı'ndan yana belirlemiş oldu" cümleleriyle izleyicilere aktarıldı.

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