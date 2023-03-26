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Marmara Üniversitesi’nden Erdoğan’ın ‘diplomasına’ ilişkin yeni açıklama: 'Sehven'

Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen geçici mezuniyet belgesinden numaranın hata sonucu yanlış yazıldığını belirterek, “Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 no’lu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır” açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 02:08
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Marmara Üniversitesi’nden Erdoğan’ın ‘diplomasına’ ilişkin yeni açıklama: 'Sehven'

Marmara Üniversitesi’nden Erdoğan’ın ‘diplomasına’ ilişkin yeni açıklama: 'Sehven'
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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın açıklamaları ile yeniden gündeme geldi.

Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olup olmamasıyla ilgili konuşan Özcan, görev yaptığı sürede diplomayı çok aradığını ancak bulamadığını söylemişti.

Özcan'ın açıklamalarının ardından Marmara Üniversitesi, iddiaları 'asılsız ve dezenformasyon' olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da Erdoğan’ın öğrencilik ve mezuniyet dönemine ilişkin belgeler paylaşmıştı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘SEHVEN’ AÇIKLAMASI

Son olarak Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine dair paylaşılan belgelerde kayıt numarasının hata sonucu yanlış yazıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı 440-677 nolu belgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtilen açıklamada, "Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan 2. nüshasıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440-678 yerine 440-687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir."

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