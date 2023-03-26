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Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu

Erdoğan’ın diploması noter onaylı örneğiyle paylaşıldı. Ancak İletişim Başkanlığı’nın verdiği bilgilerle Marmara Üniversitesi’nde yapılan açıklama birbirini tutmadı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:06
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Erdoğan'ın diploma örneği tartışmaları büyüyor

Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan üniversite diplomasını istemesi sonrası Erdoğan’ın diplomasını yeniden gündeme geldi.

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 yıldır aranan diplomasıyla ilgili “Araştırdım ama bulamadım” demişti.

Hürriyet Gazetesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a dayandırarak Erdoğan’ın mezuniyet diplomasının görüntüsünü paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu belgenin noter onaylı olduğunu, gerçeğini görmek istediklerini söyledi. Ayrıca belgede imzası olanların o dönemde henüz profesörlüğe atanmadığı iddia edildi.

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla 440-687 numaralı geçici mezuniyet belgesi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıkladığı belgelerde ise mezuniyet belgesinin numarası 440-677. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu durumda Erdoğan’ın sınıf arkadaşlarıyla aradaki yaş farkının da oldukça fazla olduğu ifade edildi.

İYİ PARTİLİ ÇIRAY SORDU: GERÇEĞİ NEREDE

İYİ Partili Aytun Çıray, belgelerin görüntüsünü paylaşarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “YÖK’ü sıkıştırmam üzerine bir takım belgeler açıklandı ama diploma hâlâ yok. Neden mi? Anayasa madde 101 ve 130’u okuyun lütfen. Bir de... Anayasa ihlâli mağduriyet yaratmaz!” dedi.

101. MADDEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çıray, anayasanın 101. maddesinde, “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” ifadesine dikkat çekti.

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