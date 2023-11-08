İYİ Parti’den Yargıtay’a tepki ‘Artık hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı anlamına gelir’

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay’ın hak ihlallerine ilişkin kararını tanımadı ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAYNAK: ANKA
İYİ Parti’den Yargıtay’a tepki ‘Artık hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı anlamına gelir’

Bu karar, Türkiye’de bir ilk olurken, hukuk devleti ilkesini ve kuvvetler ayrılığını hiçe saydı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bu kararı sert bir dille eleştirdi ve siyasi iktidarın hukuku bir araç olarak kullandığını, AYM’yi itibarsızlaştırmaya çalıştığını ve mahkemeler eliyle gövde gösterisi yaptığını söyledi.

Zorlu, AYM’nin kararının herkes için bağlayıcı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin cezaevindeki Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımaması ve ihlal kararı yönünde oy kullanan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

Zorlu, "Ne yazık ki mahkemeler vasıtasıyla hak, hukuk, adalet tesis edilmediği gibi siyasi iktidar eliyle ülkenin adalet kalelerine darbe vurulmaktadır. Bu karar kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını bir kez daha rafa kaldırma girişimidir. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve devletin de mahkemelerin de meşruiyet kaynağı Anayasamızdır. İktidarın gücünü pekiştirmek için hukuku bir araç olarak kullanmasına, AYM’yi itibarsızlaştırmasına ve mahkemeler eliyle gövde gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabında şu değerlendirmeyi yaptı:

"100 yıllık Cumhuriyetimizde maalesef vahim bir hukuk skandalı daha yaşanmıştır. Yargıtay, Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Oysa AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Yargıtay’ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması 'Artık Türkiye’de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı' anlamına gelir. Ne yazık ki mahkemeler vasıtasıyla hak, hukuk, adalet tesis edilmediği gibi siyasi iktidar eliyle ülkenin adalet kalelerine darbe vurulmaktadır.

Bu karar kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını bir kez daha rafa kaldırma girişimidir. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve devletin de mahkemelerin de meşruiyet kaynağı Anayasamızdır. İktidarın gücünü pekiştirmek için hukuku bir araç olarak kullanmasına, AYM’yi itibarsızlaştırmasına ve mahkemeler eliyle gövde gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceğiz."

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