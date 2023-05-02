İYİ Partili Turhan Çömez AKP seçim arabasına girerek oy istedi

Seçim bölgesinde vatandaş ziyaretlerinde bulunan Turhan Çömez, yolda gördüğü bir AKP seçim aracındaki vatandaşlarla ayak üstü sohbet etti ve onlardan İYİ Parti ve kendisi için oy istedi.

İYİ Partili Turhan Çömez AKP seçim arabasına girerek oy istedi

İYİ Parti'nin Balıkesir 1. Sıra Milletvekili adayı olan Turhan Çömez, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Seçim bölgesindeki vatandaşları ziyaret ettiği sırada karşısına çıkan bir AKP seçim aracını durduran Çömez, aracın içindekilerle ayak üstü bir sohbet gerçekleştirdi.

Çömez yaşadığı anları sosyal medya hesabı üzerinden "AKPARTİ’lilerden de oy istiyoruz" notuyla duyurdu.

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Turhan Çömez, paylaştığı videoda AKP seçim aracındaki vatandaşlarla şöyle bir diyalog gerçekleştirdi:

-İYİ Parti'ye oy var mı? Bana oy var mı?

-Tam da yerinde söyledin vekilim

-Bir tane memleket var, partiler insanları ayırmak için değil birleştirmek içindir. Hepinizden oy istiyoruz.

Memleketi çok seviyoruz Ak Partililerden de oy istiyoruz.

Güle güle çalışın demokrasiye hep birlikte katkı sağlıyoruz.

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