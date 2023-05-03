AKP’nin afiş tahammülsüzlüğü. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Millet İttifakı’na ait tüm afişler toplatıldı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya; “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’a gelecek diye bütün pankartlarımızı ve afişlerimizi söküp atmışlar. Köprüye bakın; bütünüyle AKP’nin afişleriyle dolu.” dedi.

AKP’nin afiş tahammülsüzlüğü. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Millet İttifakı’na ait tüm afişler toplatıldı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon ziyareti öncesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet İttifakı afişlerinin toplatılmasına tepki gösterdi.

CHP'li Kaya şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir aydır Trabzon’da bütün boşluklar AKP pankartları ve afişleriyle donatıldı. İnanın biz kendi afişlerimizi asacak yer bulamadık. Bulabildiğimiz o küçücük boşluklara afişlerimizi astık. Biz de seçim çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon’a gelecek diye bütün pankartlarımızı ve afişlerimizi söküp atmışlar. Hiçbiri bir yerde yok. Köprüye bakın; bütünüyle AKP’nin afişleriyle dolu. Üst geçitler, köprüler, her taraf… Bizim bir afişimize bile tahammül edemiyorlar. Böyle bir şey olamaz! Böyle bir nezaketsizlik, seviyesizlik, kalitesizlik olamaz. Biz de bu ülkenin bir siyasi partisiyiz, hatta bu devleti kuran siyasi partiyiz. Biz de mi aynı şeyi yapalım?

“BÖYLE SİYASET OLMAZ, BÖYLE ÇİRKEFLİK OLMAZ”

Ayıptır, böyle siyaset olmaz, böyle çirkeflik olmaz. Ey AKP yetkilileri, bunun kimin yaptığını biliyoruz! Sizin afişlerinize dokunulmazken, bizim bütün afişlerimiz sökülüp atılıyorsa bunun sorumlusu sizsiniz. Buradan Trabzon Valisi’ne sesleniyorum Sayın Valim, Emniyet Müdürü’ne sesleniyorum Sayın Emniyet Müdürüm, Büyükşehir Belediye Başkanı’na sesleniyorum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım; bu afişlerimiz ve pankartlarımız size emanetti ama görüyorum ki hiçbir tanesi yerinde yok. AKP’nin, MHP’nin bir tane afişine dokunulmamış ama bizim hiçbir afişimiz bırakılmamış. Ayıptır! Bu afişlerimiz nerde ise, kim söktüyse bunu tespit edin ve lütfen afişlerimizi yerine astırın. Şimdi biz de sizin yaptığınız gibi mi yapalım, biz de çıkıp oraya oradaki afişleri mi söküp atalım? Ahlaklı, vicdanlı insana yakışır mı bu?

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“BU TÜR KÜÇÜK İŞLERE TEVESSÜL ETMEYİN, AYIPTIR”

Ey AKP yetkilileri, aklınızı başınıza toplayın. Yakışacak işler yapın. 21 yıldır iktidardasınız ama yaptığınız işler hiç yakışmıyor, hiç doğru değil. İktidar partisi olarak sorumluluk sizde. Büyükşehir belediyesi sizde, bütün makamlardaki, bütün koltuklardaki isimleri siz atadınız. O pankartları koruma kollama görevi de iktidar partisinin, İçişleri Bakanı’nın, Sayın Vali’nin, Emniyet Müdürü’nün. Bakın bir tane pankartımız yok, bir tane, ayıptır. Gerçekten ayıptır. Böyle bir siyaset olamaz, herkes aklını başına toplasın. Bu siyasetin kirli alanına bizi çekmeye çalışmayın, o alana biz girmeyeceğiz. Biz düzgün yürüyüşümüzü sonuna kadar sürdüreceğiz ama siz de yakışan işler yapın. Bu tür küçük işlere tevessül etmeyin, ayıptır ya.”

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