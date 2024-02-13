Meral Akşener’den Erzincan’daki maden faciasına tepki

Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener’den Erzincan’daki maden faciasına tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni çökmesine tepki gösterdi.

Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

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Akşener, X hesabından yaptığı açıklamada, “Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık.

Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz...

Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız...

Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle sınanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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