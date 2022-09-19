19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı

İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı

İzmir’in Seferihisar, Çeşme, Menderes, Dikili, Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 259 göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen de yakalandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 22:39
Takip Et

İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı

İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
+
Aa
-

İHA- Seferihisar açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül’de Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 94 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı gün saat 06.55 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu KB-22 tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek durduruldu.

Lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Eylül’de Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün saat 15.40 sıralarında Seferihisar ilçesi Nergis Sahili’nde karadan ulaşımı olmayan mevkide bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-22 tarafından kara üzerinde bulunan 15 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Eylül’de Dikili, Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik botlar ve can salı içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Ekipler, yine 18 Eylül günü saat 03.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
2
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
3
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
5
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
6
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
7
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.