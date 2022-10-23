İzmir Barosu seçimlerinde büyük skandal: Kürsüye çıktı önce TSK’ya çamur attı sonra PKK yanlısı slogan

İzmir Barosu Genel Kurulu, yeni yönetimini belirlemek üzere toplanmıştı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun ilk gününde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan seçimi gerçekleşmişti.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, açılışta yaptığı konuşmada, insan haklarını, hukuk devletini, demokrasiyi ve cumhuriyet ilkelerini savunduklarını ve verdikleri sözleri tuttuklarını söyledi. Sonrasında avukatlar konuşmaya başladı.

Söz alan avukatlardan Aryen Turan'ın "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarının" soruşturulmadığını dile getirmesi ve PKK yanlısı "Jin jiyan azadi" sloganı atması üzerine salondaki bazı avukatlar duruma tepki gösterdi.

Turan'ın konuşması ise şöyle:

"Tüm sorunlarımız için mücadele eden bir meslek örgütü her açıdan birlikte ürettiğimiz, birlikte yönettiğimiz, sorunlara birlikte çözümler aradığımız, dayanışmacı bir baro istiyoruz. Tüm demokratik hak ve özgürlükleri askıya alan, keyfiyeti ve hukuksuzluğu kamusal ya da özel her alanda bir yaşam biçimi olarak uygulayan toplumsal alanın tamamında düşmanlık iklimiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir siyasi iktidara karşı mesleğimizi ve geleceğimizi cesaretle savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son olarak HDP İzmir İl Binası'nda katledilen kadın arkadaşımız Deniz Poyraz'ı, İran'da polis işkencesiyle katledilen Jina Mahsa Amini'yi saygıyla anıyoruz. Onların eşit ve özgür yaşama mücadelelerine sonuna dek sahip çıkacağımıza söz veriyor, özel olarak kadına ve farklı cinsel yönelimleri ezen bu erkek egemen, kapitalist sisteme karşı yüksek sesle bir kez daha Jin-Jiyan-Azadi diyoruz."

Karşılıklı slogan atılmasıyla çıkan arbede, araya giren avukatlarca yatıştırıldı.

Divan Başkanı Hüseyin Pulat Gago, tarafları sakin olmaya çağırdı. Verilen aranın ardından genel kurula devam edildiği belirtildi.

Baro Başkanı Özkan Yücel döneminde görev alan yönetim kurulu üyelerini alkışlayarak konuşmasını tamamladı.

Genel kurulda faaliyet raporları ve hesaplar, oy çokluğuyla ibra edildi.

Daha sonra başkan adayları Sefa Yılmaz, Hüseyin Karakoç, Ali Barış Ercan, İlke Erol ve Tacettin Çolak, kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Dilek ve temenniler bölümünün ardından genel kurulda ilk gün oturumu tamamlandı. Dilek ve temenniler bölümünde bazı avukatlar, avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Bugün saat 09.00'dan itibaren avukatlar, sandık başına giderek oy kullanacak.