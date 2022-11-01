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Sata sata bitiremediler. Elde fabrika kalmayınca iktidar bakın neleri özelleştirdi

Özelleştirme' emlak bürosuna döndü. Önce fabrikalar satıldı şimdi sıra hazine arazilerine geldi. Bu yıl gerçekleştirilen 405 milyon dolarlık özelleştirmenin 346 milyon dolarlık kısmı gayrimenkul satışlarından oldu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:17
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Elde fabrika kalmayınca iktidar bakın neleri özelleştirdiSata sata bitiremediler.

Sata sata bitiremediler. Elde fabrika kalmayınca iktidar bakın neleri özelleştirdi
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Şeker fabrikalarını arazileri, Kamu İktisadi kuruluşlarının arsaları ve şimdi sıra devletin gayrimenkullerine geldik, kapanın elinde kalıyor. Fabrikalar bitti, sıra gayrimenkullere gelmişti. İşte bu yıl yapılan 405 milyon liralık özelleştirmenin 346 milyonu gayrimenkul olarak kayıtlara geçti.Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararlara göre mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Antalya Döşemealtı’ndaki 15 bin 878 metrekarelik taşınmaz 141 milyon liraya Bossas Yapı, Şeker Fabrikaları’na ait iki taşınmazdan Edirne Merkez’deki 3 bin metrekarelik olanı 24.5 milyon liraya Atlas İnşaat, Kırklareli Lüleburgaz’daki 6 bin 630 metrekarelik olanı 76.5 milyon liraya Erdal Alemdar, Eyüp Alemdar, Necmi İzer Ortak Girişim Grubu’na satıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda ise yaşanan süreçle ilgili “Özelleştirme idaresi, emlak ofisine döndü” yorumu yapılırken, bu yılki 405 milyon dolarlık özelleştirmenin 346 milyon dolarlık kısmının gayrimenkul satışları olduğu belirtildi.

Özelleştirme İdaresi geçen yılın tümünde 183, bu yılın ilk dokuz ayında 114 taşınmazı sattı.Rapora göre, Türkiye’de özelleştirmenin başladığı 1986 yılından 2002 yılına kadar olan 16 yıllık dönemde 170 milyon dolarlık taşınmaz satılırken, AKP 19 yılda 4 milyar 307 milyon dolarlık taşınmazı sattı.

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yunus
1.11.2022 09:52
arkadaş bunlar millet düşmanı diye yazmış neyazıkkı millet düşmanını seviyor  
 
N.D
1.11.2022 09:44
Millete olan düşmanlıklarını ancak bu şekilde gösteriyorlar.  
 
Abbas
1.11.2022 09:40
Daha önce yazdım 1970 lerde ABD den gelen doktor, birikimleri tükenince, satacak bir şey kalmadı, bir tek hanım onu da satamayacağım göre deyip geri dönmüştü, işte Türkiye’nin hali bu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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