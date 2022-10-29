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35 yılın toplamına yaklaştı: Bakan Nebati döneminde ‘özelleştirme’ rekoru kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 10 aylık bakanlık dönemi boyunca özelleştirme rekoru kırıldığı ve 7,6 milyar TL’lik kamu taşınmazının satıldığı tespit edildi. 1986 yılında başlayan özelleştirme tarihinden günümüze kadar yapılan satışa sadece iki yılda ulaşıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 04:50
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Bakan Nebati döneminde ‘özelleştirme’ rekoru kırıldı: 35 yılın toplamına yaklaştı

35 yılın toplamına yaklaştı: Bakan Nebati döneminde ‘özelleştirme’ rekoru kırıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bakanlığı döneminde özelleştirme rekorunun kırıldığı ortaya çıktı.

Bakan Nebati’nin 10 aylık görev süresi boyunca 7,6 milyar TL’lik kamu taşınmazı satışı yapıldığı belirlendi. 1986’da başlayan özelleştirme tarihinden 2021 yılına kadar yapılan satışa iki yılda ulaşıldı.

Resmi verilere göre, 1986 ve 2021 yıllarını da kapsayan 35 yılda toplam 7,9 milyar TL değerinde kamu taşınmazı satıldı. 2021 yılının tamamı ile 2022 yılının 10 ayında toplam 7 milyar 609 milyon TL değerinde kamu taşınmazı satışı gerçekleşti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP'nin özelleştirme bilançosuna tepki gösteren CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Türkiye’nin dört bir yanından halka ait olan arazilerin satışı yapılıyor. Seçim harcamaları için bu halkın elinde kalan ne varsa satmayı göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Bingöl, AKP'nin kamunun elinde kalan son kurumları da Özelleştirme İdaresi aracılığıyla elden çıkardığını belirtti. "Özelleştirmeler ile giderayak Türkiye’yi bitirmeye çalışıyorlar" dedi.

TEKEL, TÜPRAŞ, PETKİM ve şeker fabrikaları gibi önemli kurumların AKP döneminde özelleştirildiğini vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

"Satılacak bir şey kalmadı' dediğimizde ise yeni alanlar, yeni kamu arazilerini imara açarak satışa çıkarttılar. Sayıştay, 2014 yılından itibaren her yıl değer tespit komisyonu tarafından hazırlanan değer tespit sonuçlarını yayımlaması konusunda Özelleştirme İdaresi’ni uyarıyor. Ancak idare kelime oyunları ile satılan taşınmazlar ve kurumlara ilişkin bilgileri kamuoyundan saklıyor. Sayıştay raporunda açıkça kanunun bu düzenlemeyi, ‘özelleştirme uygulamalarına açıklık kazandırılması’ amacıyla yapıldığını belirtiyor. AKP halka ait olan taşınmazları ve kurumların satışını koca bir karanlıkla örtmek istiyor."

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