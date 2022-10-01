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Türkiye Gazetesi Yunan adalarına gidenleri manşet yaptı: 20 adamızı Yunan'ın tek kurşun atmadan işgal etmesine sessiz kaldılar

Türkiye Cumhuriyeti’ne ait adaların tek kurşun atılmadan işgal edilmesine ses çıkarmayan yandaş Türkiye Gazetesi, “Bunu Yunan yapmadı” manşetiyle Yunan adalarına giden vatandaşları hedef aldı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 09:34
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20 adamızı Yunan'ın tek kurşun atmadan işgal etmesine sessiz kaldılar: Türkiye Gazetesi Yunan adalarına gidenleri manşet yaptı

Türkiye Gazetesi Yunan adalarına gidenleri manşet yaptı: 20 adamızı Yunan'ın tek kurşun atmadan işgal etmesine sessiz kaldılar
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Ankara ile Atina arasında siyasi gerilime işaret eden gazete, bu sebeple Yunan tarafının Türkiye tatil rezervasyonlarını iptal ettiğini ancak Türklerin aynı şekilde davranmadığını savundu.

OdaTV’de yer alan habere göre, bir kısım “Türk turizmcilerin” ifadelerine yer verilen haberde, “Yunanlar bu konuda daha muhafazakâr. Yaşanan siyasi gelişmelerde hemen aksiyon alıyorlar. Ancak Türkler Yunanistan’a gitmeye devam ediyor” şeklindeki yorumlar aktarıldı.

Haberde, “Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş yaşanıyor. Ancak Türkiye’de durum farklı. Türkler Yunanistan’a tatil için gitmeye devam ediyor” denilerek, Yunanların "daha muhafazakâr" olduğu iddia edildi.

Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş olduğunun belirtildiği haberde, Yunan turistin gelmeyişinin Türkiye turizmi açısından "büyük kayıp olmayacağı" savunuldu.

1 MİLYAR EURO

Yandaş gazete, Türklerin Yunanistan’a 1 milyar euro bırakmasından yakınarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’den Yunanistan’a yılda ortalama 1 milyon Türk turist gidiyor. Pandemi nedeniyle bu rakam 250 bine kadar düşmüştü. Ancak bu yılbaşından itibaren rezervasyonlarda artış gözlemlendi. Yaşanan siyasi gerilim nedeniyle ise rakamlarda düşüş gözleniyor. Yunan tur operatörlerinden rezervasyon iptalleri geliyor. Türklerin Yunan’da yaptığı harcama ise yıllık 1 milyar euro civarında.”

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