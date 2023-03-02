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Naci Görür bu kez 'İzmir' için uyardı: Beklenen depremin büyüklüğünü verdi

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden neden sürekli deprem haberleri geldiğini açıkladı. Görür ayrıca, İzmir'de 6 büyüklüğünde deprem beklendiğini bildirdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 00:48
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Beklenen depremin büyüklüğünü verdi. Naci Görür bu kez 'İzmir' için uyardı

Naci Görür bu kez 'İzmir' için uyardı: Beklenen depremin büyüklüğünü verdi
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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, TELE1 ekranlarında Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk oldu.

Görür, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başta deprem bölgesi olamak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden neden sürekli deprem haberleri geldiğini açıkladı.

Görür şunları söyledi:

“Bu büyük deprem olmadan önce bu kadar deprem yoktu. Yani ara sıra depremler olurdu 4.0 ve üzeri. Biz de onları teknik yorumlardık. Yani öyle fazla deprem olmazdı. Ancak bu Maraş depremlerinden sonra bu Maraş depremleri Ölüdeniz Fayı üzerinde ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde olan bu depremler boyut itibarıyla büyük depremler. Bu, levha sınırlarında meydana gelen depremler. Ülkemizde deprem olmasının nedeni bu coğrafyada levhaların birbirlerine göre bağıl hareketleri sonucu oluşur.”

İZMİR DEPREMİ İÇİN BÜYÜKLÜK TAHMİNİ

Naci Görür ayrıca Türkiye’nin üçüncü büyükşehri İzmir için de 6.0 civarı büyüklükte bir deprem beklediğini ifade ederek şunları kaydetti:

“İzmir’de olan depremler genelde 6.0’lar mertebesinde. Yani 6.6 6.2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası’nda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir’in bir şanssızlığı var. Ege Denizi’nde de bir deprem olsa İzmir’e mal ediliyor. Bakın Sisam’da oldu deprem 6.8 Yunanistan’da oldu İzmir depremi diye biliyoruz biz. Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0’lar mertebesinde olacaktır. Yani İzmir’de 7.0 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir. O da İzmir Fayı’nın çalışmasına bağlı olarak”

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