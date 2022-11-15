﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Torbalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), 20 beden işçisi alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 23 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- TC vatandaşı olmak

2-18 yaşından büyük olmak

3- Kamu haklarından mahrum olmamak

4- Askerlikle ilişiği olmamak

5- Torbalıda ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus kayıt örneği

2- Kimlik fotokopisi

3- Adli sicil kaydı

4- Öğrenim durum belgesi (diploma

5-4 adet fotoğraf