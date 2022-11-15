﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Torbalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), 20 beden işçisi alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 23 kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1- TC vatandaşı olmak
2-18 yaşından büyük olmak
3- Kamu haklarından mahrum olmamak
4- Askerlikle ilişiği olmamak
5- Torbalıda ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Nüfus kayıt örneği
2- Kimlik fotokopisi
3- Adli sicil kaydı
4- Öğrenim durum belgesi (diploma
5-4 adet fotoğraf
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