Son seçimi bilen SONAR İstanbul anketini yayımladı. Çarpıcı sonuçlar

Yerel seçimlere aylar kala yapılan İstanbul anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. SONAR anketin sonuçlarını paylaştı.

Son seçimi bilen SONAR İstanbul anketini yayımladı. Çarpıcı sonuçlar

16-25 Ekim tarihleri arasında 25 ilde 88 ilçe ve köylerde 4 bin 221 kişi ile yüz yüze yapılan ankette İstanbul için Ekrem İmamoğlu ilk sırada çıkarken, AKP’nin adayıyla ilgili kafaların karışık olduğu gözlendi.

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Seçmen “İstanbul'un sorunlarına hangi isim daha isabetli çözümler getirir?” sorusuna yüzde 31,6 ile Murat Kurum yanıtını verdi. “Kimi İBB Başkanı olarak görmek istiyorsunuz?” sorusunu ise seçmen yüzde 37,2 ile Ekrem İmamoğlu olarak yanıtladı.

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Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenler arasında yapılan ankette ise eski bakanlardan Murat Kurum yüzde 31,6 ile en çok tercih edilen isim oldu.

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CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ ANKETE GÖRE MURAT KURUM DİYOR

Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler arasında "Aşağıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimleri düşünecek olursanız hangi isim günümüz şartlarında İstanbul'un sorunlarına daha isabetli çözümler getirir?" sorusuna yanıtlar sırasıyla şöyle sıralandı:

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Murat Kurum yüzde 31,6
Tevfik Göksu yüzde 18,1
Adil Karaimsailoğlu yüzde 14,4
Süleyman Soylu yüzde 13,3

Fahrettin Koca yüzde 9,5
Hilmi Türkmen yüzde 4,5
Şadi Yacızı yüzde 4,5
Diğer yüzde 4,5

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ANKETE GÖRE İMAMOĞLU OYLARIN 3’TE 1’İNİ ALIYOR

Seçmen, "Önümüzdeki yerel seçimlerde kimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istersiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

Ekrem İmamoğlu yüzde 37,2
Murat Kurum yüzde 4,2
Tevfik Göksu yüzde 2,2

AK Partili bir aday yüzde 2,2
Süleyman Soylu yüzde 1,5
Fahrettin Koca yüzde 1,4

Adil Karaismailoğlu yüzde 1,3
Hilmi Türkmen yüzde 1,2
Şadi Yazıcı yüzde 1,1
Adaylara bağlı yüzde 17,2
Kararsız yüzde 26,1

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