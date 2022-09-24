Ünlü şarkıcı Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz aylarda Isparta konseri iptal edildiği için magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Melek Mosso Instagram hesabından hayranlarını gülümseten bir paylaşım yaptı.

Çocukluk dönemlerinde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mosso, çocuk zorbalığına dikkat çekerek kendisinin de yaşıtlarının zorbalığına maruz kaldığını dile getirdi.

Çocukluk fotoğrafını paylaşmasının sonrasında gelen estetik operasyon eleştirilerine cevap veren Mosso, gönderisinde ‘düzeltme’ notunu ekleyerek olumsuz yorumlara cevap vermeyi ihmal etmedi.