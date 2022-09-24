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Ünlü şarkıcı Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak okul yıllarından bir fotoğrafını ''Umudunuzu kaybetmeyin'' notu ile takipçilerinin beğenisine sunan Melek Mosso hayranlarını gülümsetti

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 15:36
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Ünlü şarkıcı ''Umudunuzu kaybetmeyin''notu ile çocukluk fotoğrafını paylaşıp hayranlarını güldürdü

Ünlü şarkıcı Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı
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Geçtiğimiz aylarda Isparta konseri iptal edildiği için magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Melek Mosso Instagram hesabından hayranlarını gülümseten bir paylaşım yaptı.

Çocukluk dönemlerinde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mosso, çocuk zorbalığına dikkat çekerek kendisinin de yaşıtlarının zorbalığına maruz kaldığını dile getirdi.

Çocukluk fotoğrafını paylaşmasının sonrasında gelen estetik operasyon eleştirilerine cevap veren Mosso, gönderisinde ‘düzeltme’ notunu ekleyerek olumsuz yorumlara cevap vermeyi ihmal etmedi.

 

 

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