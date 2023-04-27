İzmir'de yaşayan Suriyeli: Türklerden özür diliyorum ama ülkelerine el koyduk

İzmir'de yaşayan bir Suriyelinin sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

TikTok’ta paylaşım yapan Suriyeli, videolarına şu notları düştü: “Türkler artık bizden görünmüyor. Türklerden özür diliyorum ama ülkelerine el koyduk.”

İzmir’de yaşadığını belirten Suriyeliye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları, “Gitmeleri lazım” diyerek, Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi çağrısında bulundu.

SURİYELİLERDEN HADSİZ YORUMLAR

TikTok'taki Suriyeliler, Türkiye ve Türkler ile adeta dalga geçti: