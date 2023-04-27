İzmir'de yaşayan Suriyeli: Türklerden özür diliyorum ama ülkelerine el koyduk

İzmir’de yaşayan bir Suriyelinin sosyal medyada “Türklerden özür diliyorum ama ülkelerine el koydu” notuyla paylaştığı video infial yarattı.

İzmir'de yaşayan Suriyeli: Türklerden özür diliyorum ama ülkelerine el koyduk

İzmir'de yaşayan bir Suriyelinin sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

TikTok’ta paylaşım yapan Suriyeli, videolarına şu notları düştü: “Türkler artık bizden görünmüyor. Türklerden özür diliyorum ama ülkelerine el koyduk.”

İzmir’de yaşadığını belirten Suriyeliye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları, “Gitmeleri lazım” diyerek, Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi çağrısında bulundu.

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SURİYELİLERDEN HADSİZ YORUMLAR

TikTok'taki Suriyeliler, Türkiye ve Türkler ile adeta dalga geçti:

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