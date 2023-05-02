Durdurun bu istila akınını. Lübnan'ın ülkesine gönderdiği Suriyeliler Türkiye sınırına geliyor

Suriye’den Türkiye’ye yeni bir göç akını başladığı ortaya çıktı. Gazeteci yazar Fatih Ergin, Lübnan’ın ülkelerine gönderdiği Suriyelilerin Türkiye sınırına yürürken çekilen görüntülerini paylaştı. Ergin daha önce yaptığı paylaşımda söz konusu grubun Suriyeli insan kaçakçıları ile temasta olduğunun altını çizmişti.

Durdurun bu istila akınını. Lübnan'ın ülkesine gönderdiği Suriyeliler Türkiye sınırına geliyor

Gazeteci yazar Fatih Ergin 26 Nisan’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir Suriyeli grubun Türkiye sınırından geçeceğini söylemişti. Ergin Lübnan’ın ülkelerine gönderdiği Suriyelilerin yeni rotasının Türkiye olacağını kaydetmişti.

Suriyeli grubun hedefinin İdlib üzerinden Hatay’a geçmek olduğunu belirten Ergin, “Sınırdan rahatça istilacı geçiren Suriyeli insan kaçakçıları ile temastalar. Yeni bir Suriyeli göçü kapıda!” ifadelerini kullanmıştı.

Ergin’in yaptığı paylaşım şöyle:

“Lübnan'ın göndermeye başladığı Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Bölgeden aldığım bilgi, en yakın rota olan İdlib üzerinden Hatay'a geçmeyi hedefledikleri yönünde. Sınırdan rahatça istilacı geçiren Suriyeli insan kaçakçıları ile temastalar. Yeni bir Suriyeli göçü kapıda!”

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İDLİB’E YÖNELDİLER

Türkiye’ye yönelen yeni Suriyeli göçünün görüntüleri ortaya çıktı. Fatih Ergin’in yaptığı son paylaşımda İdlib’e yönelen Suriyeli grubun görüntüler yer aldı. Konuyla ilgili günler önce uyarı yaptığına dikkat çeken Ergin’in yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Lübnan'ın ülkelerine gönderdiği Suriyeliler Türkiye'nin kontrolündeki İdlib'e yöneldi. 26 Nisan'da aşağıdaki paylaşımımla en yakın rota olan İdlib üzerinden Hatay'a geçmeyi hedeflediklerini söylemiştim. Buyrun! Bölgeden video! Hatay sınırı geçişe çok açık. Muhalefetin bilgisine!”

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