Sokak röportajında konuşan bir vatandaş: Biz bodrumlarda kalıyoruz, Suriyeli dairede kalıyor

Editör: Erhan Songür

Ülkenin ekonomik durumu her geçen gün vatandaşın belini bükerken sosyal medyaya düşen sokak röportajları adeta yürekleri dağlıyor.

AKP iktidarının izlediği sığınmacı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye''ye giren yabancı uyruklu kaçakların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor.

“BİZ BODRUMLARDA, KALIYORUZ, SURİYELİ DAİREDE KALIYOR”

Vatandaş TV isimli Youtube kanalının Kadıköy’de yaptığı sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Suriyeli sığınmacı politikasıyla ilgili "Biz bodrumlarda kalıyoruz, Suriyeli dairede kalıyor. Bizden çok maaş alıyor bizim ülkemizde." eleştirisi yaptı.

“BU SEÇİMDE HEPSİ OY KULLANACAK”

Röportajda başka bir vatandaş ise "Elin yabancısı ev alıyor, vatandaşlık alıyor. Bu seçimde hepsi oy kullanacak." diyerek destekledi.

“AGULUMULU NEDİR?” DİYERE ELEŞTİRDİ

Başka bir vatandaş ise "Agulumulu nedir?" diyerek eleştirdiği göçmen politikasına dair şu ifadeleri kullandı:

"Bizim yaşlı amcalarımız konuyu telefonuna getiriyor, cebindeki paraya getiriyor, giydiğin elbiseden tut ayakkabıya getiriyor. Namus elden gidiyor namus. Az önce tramvaya bindim, Güngören'den buraya geldik. Yemin ederim sana dolu Afgan ve Suriyeli. 'Agulumulu agulumulu', agulumulu nedir ya? Anlamıyoruz ki. Tramvay bir fren yaptı, sallandım. Arkamdan baktım İngilizce 'What' mhat dedi. Adamlar 'Gulu mulu' diyor. Bir tane daha arkamda var. Yemin ederim sana fren mi yaptı, ne yaptı? Böyle bir sallandım. Arkamdaki 'What' mhat diyor. What mhat ne?"